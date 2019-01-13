Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 ЯНВ, 03:12 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

14 ЯНВ, 03:12 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

Россиянин обнаружил место крушения НЛО в Антарктиде

13.01.2019 22:36
Россиянин обнаружил место крушения НЛО в Антарктиде

Охотник за НЛО утверждает, что обнаружил место падения космического корабля пришельцев. Он считает, что многие НЛО были «похоронены» в снегах Антарктиды.

Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сообщил о том, что обнаружил неизвестные объекты с помощью приложения Google Earth.

«Если вы хотите убедиться в этом, введите координаты 80 ° 34'08.4 ″ S30 ° 05'19.3 ″ W в Гугл-картах», – рассказал исследователь.

Дегтерев убежден в том, что большой неизвестный объект потерпел крушение 3 года назад в Антарктиде и половина «НЛО» утопает в антарктическом континентальном снегу.

«Среди бесконечной ледяной пустыни это самый оригинальный НЛО самой классической формы», – написал Дегтерев в соцсетях.

Спутниковое изображение из Google Earth было записано 15 февраля 2015 года и широко распространилось в Интернет.

По словам уфолога, размеры объекта составляют около 62 метров в длину и 12 метров в высоту.

«Не смею утверждать, что это за объект, но я уверен, что он не является ни полярной станцией, ни самолетом, потому что в мире нет самолетов такого размера…Кажется, что это искусственный объект из далекой вселенной», – сказал Дегтерев.

Но не все согласны с выводом уфолога. Некоторые считают, что это просто дыра.

Исследователь из Британской антарктической службы Эндрю Флеминг сказал, что данное образование можно объяснить. По словам Флеминга на снимке изображен разрыв на поверхности льда, образованный дифференциальным движением льда. Такие разрывы могут достигать десятки метров, пишет erabaru.net.

«Это большая и необычная дыра, и она впечатляющая. Но это, конечно, не НЛО», – сообщил Флеминг.

Илон Маск показал НЛО в прямом эфире
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

Новости СМИ

Новости дня

01:54 Многие путают эту гусеницу со змеей Многие путают эту гусеницу со змеей Видео
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13 ЯНВ, 12:05 На Украине высмеяли новый закон о "сексе по согласию" На Украине высмеяли новый закон о "сексе по согласию"
13 ЯНВ, 11:47 Цвет глаз может быть причиной плохого самочувствия в зимний период Цвет глаз может быть причиной плохого самочувствия в зимний период
13 ЯНВ, 11:13 Трамп заявил, что не скрывает деталей переговоров с Путиным Трамп заявил, что не скрывает деталей переговоров с Путиным
13 ЯНВ, 10:54 Чиновница проведет генеральную уборку в больнице Чиновница проведет генеральную уборку в больнице
13 ЯНВ, 10:38 США угрожают немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока - 2" США угрожают немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока - 2"
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13 ЯНВ, 10:26 На Украине считают опасным избрание президентом страны Зеленского На Украине считают опасным избрание президентом страны Зеленского

Узнай, страна!

11 ЯНВ, 15:39 В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников В Москве завершили наземные испытания малогабаритного звездного датчика АЗДК-1 для спутников
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11 ЯНВ, 14:18 В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей
11 ЯНВ, 13:57 В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter