Россиянин обнаружил место крушения НЛО в Антарктиде

13.01.2019 22:36



Охотник за НЛО утверждает, что обнаружил место падения космического корабля пришельцев. Он считает, что многие НЛО были «похоронены» в снегах Антарктиды.

Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев сообщил о том, что обнаружил неизвестные объекты с помощью приложения Google Earth.

«Если вы хотите убедиться в этом, введите координаты 80 ° 34'08.4 ″ S30 ° 05'19.3 ″ W в Гугл-картах», – рассказал исследователь.

Дегтерев убежден в том, что большой неизвестный объект потерпел крушение 3 года назад в Антарктиде и половина «НЛО» утопает в антарктическом континентальном снегу.

«Среди бесконечной ледяной пустыни это самый оригинальный НЛО самой классической формы», – написал Дегтерев в соцсетях.

Спутниковое изображение из Google Earth было записано 15 февраля 2015 года и широко распространилось в Интернет.

По словам уфолога, размеры объекта составляют около 62 метров в длину и 12 метров в высоту.

«Не смею утверждать, что это за объект, но я уверен, что он не является ни полярной станцией, ни самолетом, потому что в мире нет самолетов такого размера…Кажется, что это искусственный объект из далекой вселенной», – сказал Дегтерев.

Но не все согласны с выводом уфолога. Некоторые считают, что это просто дыра.

Исследователь из Британской антарктической службы Эндрю Флеминг сказал, что данное образование можно объяснить. По словам Флеминга на снимке изображен разрыв на поверхности льда, образованный дифференциальным движением льда. Такие разрывы могут достигать десятки метров, пишет erabaru.net.