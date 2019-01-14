Тереза Мэй сообщила о возможных проблемах Brexit

14.01.2019 22:55



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что во время заседания Парламента страны, которое состоится 15 января, будет решаться не только судьба Brexit, но и всей Великобритании. Премьер подчеркнула, что если члены Парламента откажутся проголосовать за то соглашение по Brexit, которое было согласовано с Брюсселем, они нарушат волю народа Британии, который проголосовал за выход страны из Европейского союза, пишет RT.