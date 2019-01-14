Переговоры Лаврова и Коно были серьезными и откровенными

14.01.2019 21:03



В Москве завершились переговоры глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, на которых обсуждался вопрос заключения мирного договора. По словам представителя МИД Японии, переговоры, во время которых стороны обменялись своим мнением по данному вопросу, были откровенными и серьезными. Тем не менее, раскрыть подробности встречи в МИД Японии отказались. Также, японская сторона отказалась от пресс-конференции по итогам встречи, пишет ТАСС. Вместе с тем, Сергей Лавров пообщался с журналистами по завершению переговоров. Он заявил, что несмотря на то, что у России и Японии есть существенные разногласия, стороны сделали первый шаг к заключению мирного договора и подтвердили свою готовность основываться при работе на соблюдении декларации 1956 года.