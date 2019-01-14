В России будет единый мусорный оператор

14.01.2019 20:43



В России будет создан единый мусорный оператор. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно данному документу, учредителем компании будет Министерство природы, а сама компания будет находиться в Москве. Компания будет носить название "Российский экологический оператор". Она будет заниматься разработкой государственных программ по уборке мусора, привлечением инвесторов и финансированием программ, пишет РБК.