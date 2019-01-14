Более половины россиян поддержали отставку правительства

14.01.2019 19:44



Согласно социологическому исследованию, которое провела организация «Левада-центр», больше половины граждан страны высказались за отставку действующего правительства, сообщает «РБК». Согласно полученным данным, 53% опрошенных респондентов выступили «за» отставку отечественного правительственного аппарата и лишь 40% выступили «против». Наибольшее возмущение у опрошенного населения вызывает общий рост цен, сопровождаемый падением уровня доходов. Также опрошенные люди считают, что правительство не способно обеспечить людей работой, «наплевательски» относятся к социальной составляющей внутренней политики, а ко всему прочему крайне коррумпировано и действует исключительно в собственных интересах.