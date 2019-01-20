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Бразильский дождь из пауков

20.01.2019 23:00
Бразильский дождь из пауков

Представьте себе, что Вы прогуливаетесь по улице, и тут неожиданно на вас обрушивается дождь из рыб или птиц! Они повсюду – на крышах домов или автомобилей. Это зрелище ошеломит любого. Подобные казусы природа подбрасывает людям периодически. Так в 2013 году жителей бразильского города Санту-Антониу-да-Платина поверг в панику дождь из тысяч пауков. Одному из местных фотографов удалось запечатлеть столь странное природное явление. Тысячи пауков выглядели как десант, опускающийся на Землю. Они зависли в воздухе вместе с паутиной, цепляясь на ходу за все что можно и шокируя местных жителей.

«Я никогда не видел ничего подобного раньше», – сообщил автор отснятого материала, 20-летний Эрик Рейс.

Однако, по словам биолога Марты Фишер из Папского католического университета Параны, это явление не такое уж и необычное.

«Известно, что этот тип пауков – социальный. Как правило, они находятся на деревьях в течение дня, а ближе к вечеру и ранним утром строят своего рода гигантские простыни, чтобы ловить насекомых», – сообщила она.

По ее словам, вокруг Сан-Паулу и соседних с ним городов нет ничего необычного в том, чтобы увидеть небо, испещренное пауками. Вид Anelosimus eximius, встречается от Панамы до Аргентины и обитает в колониях, иногда состоящих из тысяч особей. Каждый паук размером с карандашный ластик. Сети пауков этого вида могут простираться от земли до навесов деревьев или сооружений высотой 20 метров.

Дождь из пауков

В одной паучьей сети могут жить до 50000 особей. Во время сильного ветра, паутина может «сорваться с якоря», перенося пауков и их разрушенный дом в новые места, где они падают как дождь. Пока люди наблюдали снизу, взволнованные пауки просто пытались взять себя в руки после неожиданного путешествия из какого-то леса или парка.

Ледяной палец смерти – удивительное подводное явление
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