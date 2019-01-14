Собянин провел технический пуск метро от «Саларьево» до «Коммунарки»

14.01.2019 17:17



Технический пуск продолжения Сокольнической линии от «Саларьево» до «Комунарки» был проверен мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщают «Известия». Уже завершена большая часть работ на этом участке метрополитена. По словам градоначальника это значительно улучшит транспортную ситуацию ТиНАО, а также значительно уменьшит пассажиропоток на Солнцевской линии метрополитена. Потребуется еще несколько месяцев для наладки оборудования на этом участке линии метрополитена, но уже к лету планируется открыть все 4 новые станции Сокольнической линии.