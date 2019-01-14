Электродепо "Столбово" в ТиНАО сдадут в эксплуатацию в 2021 году

14.01.2019 16:45



Новое электродепо, предназначенное для обслуживания и ремонта поездов Сокольнической линии метрополитена, планируется открыть в 2021 году, сообщает «Москва24». По данным, предоставленным заместителем мэра по градостроительной политике Маратом Хуснуллиным, строительство нового депо начнется уже в 2019 году. Возведение нового депо связано с увеличением протяженности Сокольнической линии, вследствие чего требуется дополнительное место для обслуживания поездов. Заммэра добавил, что за восьмилетний период в столице будет построено 8 новых депо, которые создадут для Москвы более 7 тыс. рабочих мест.