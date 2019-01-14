Электробусы вышли на маршрут №83 на востоке Москвы

14.01.2019 14:46



Новые электробусы пустили в столицы по маршруту No83, который курсирует от улицы Уссурийская до станции метро «Преображенская площадь», сообщает «Москва24». На данном маршруте были запущены 6 электробусов. Ежедневно в Москве работают около 40 автобусов нового поколения, работающих на электротяге. Предполагается, что транспорт нового поколения со временем будет заменять обыкновенные автобусы, работающие на бензине и дизтопливе. Для обеспечения безопасности автобусы оборудованы датчиками задымления и температуры, тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения.