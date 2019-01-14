Скончался российский физик первооткрыватель гравитационных волн Михаил Городецкий

14.01.2019 13:02



В минувшее воскресенье скоропостижно ушел из жизни профессор МГУ и научный директор Российского квантового центра Михаил Городецкий, передает РИА Новости со ссылкой на РКЦ и МГУ. Знаменитому российскому физику, который стал одним из самых цитируемых российских ученых, был 51 год.

Исследования, которые проводили Михаил Городецкий и его коллеги, были реализованы при создании детекторов нового поколения, благодаря которым можно было наблюдать за гравитационными волнами.