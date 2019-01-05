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Что мы можем узнать из посадки китайского аппарата на обратной стороне Луны?

05.01.2019 10:54
Что мы можем узнать из посадки китайского аппарата на обратной стороне Луны?

Chang'e 4 - первый зонд, который приземлился на обратной стороне Луны. Теперь начнутся серьезные научные исследования.

Бассейн Южный полюс-Эйткен на дальней стороне Луны, куда приземлилась китайская станция, почти в семь раз глубже, чем Большой Каньон, и шесть раз больше в ширину. Первая успешная посадка на обратную сторону Луны представляет собой огромное техническое достижение для молодой космической программы Китая. Поскольку посадочный модуль не мог напрямую связываться с Землей на заключительных этапах своего подхода, он полагался на распознавание изображений и лазеры, чтобы найти плоскую область для приземления.

Но что будет дальше, и что мы на самом деле узнаем из миссии? Как посадочный модуль Chang'e 4, так и луноход Yutu-2, который он нес, начинены научным оборудованием, которое может пролить свет на то, как была сформирована наша Солнечная система, и даже проложить путь для возможных человеческих поселений на Луне.

"Они приземлились в одном из самых больших бассейнов на Луне. Он очень глубоко врезается в поверхность, и мы думаем, что он, вероятно, проникает в мантию Луны”, - говорит Мэтью Генге, преподаватель наук о земле и планетах в Имперском колледже Лондона. "Изучение того, как планеты разделяются на эти отдельные слои во время их формирования, действительно важно, потому что оно контролирует, как планета ведет себя в течение остальной части своей жизни.”

Для выполнения этой задачи посадочный модуль оснащен панорамной камерой и георадаром, который позволяет получать информацию о составе первых десяти метров лунной поверхности.

Детальные наблюдения кратера могли бы помочь астрономам установить дату одного из самых важных событий в истории Солнечной системы. Между 700 млн и миллиардом лет после того, как Вселенная была сформирована, что-то послало огромное количество объектов, пронизывающих Солнечную систему. Это событие известно как поздняя тяжелая бомбардировка.

Эти космические обломки врезались в Луну – дальняя сторона которой гораздо более покрыта кратерами и шрамами, чем поверхность, которую мы видим с Земли. Время также, кажется, совпадает с периодом, когда жизнь впервые появилась на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

"Поздняя бомбардировка завораживает, потому что она вполне могла доставить на Землю много органики”, - говорит Генге.

На ближней стороне Луны большая часть доказательств формы кратеров и выброшенного материала вокруг них была скрыта потоками лавы, которые сочились после удара, оставляя темные, гладкие области, которые составляют “моря” лунной поверхности. Это происходило гораздо реже на обратной стороне Луны. В результате, кратеры все еще существуют в их первоначальном виде, и их можно исследовать для поиска ключей об истории Солнечной системы, пишет Wired.

Китайский аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны
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