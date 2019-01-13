На Украине высмеяли новый закон о "сексе по согласию"

13.01.2019 12:05



Украинцы высмеяли в сети поправки в Уголовный кодекс Украины, согласно которым, человек может лишиться свободы на срок до пяти лет за "секс не по согласию". Так, одна украинская пара составила справку о согласии на сексуальные отношения, в которой указала свои паспортные данные, номера телефонов, а также указала время совершения акта и описала весь процесс, который будет происходить. Молодые люди заверили данный "документ" своими подписями и подписями трех свидетелей. После чего пара выложила свое "творение" в Сеть, пользователи которой его с прокомментировали. Так, некоторые задавались вопросами, куда же можно подать данную справку и нужно ли заверять сей "документ" у нотариуса. Другие пользователи пофантазировали о том, как в будущем будут искать свидетелей, необходимых для того, чтобы поставить свою заверительную подпись под подобным заявлением, пишет газета Известия.