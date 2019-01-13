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Цвет глаз может быть причиной плохого самочувствия в зимний период

13.01.2019 11:47
Цвет глаз может быть причиной плохого самочувствия в зимний период

Вы не одиноки, если холодная погода и длинные зимние ночи заставляют вас чувствовать себя подавленными. Это известное явление, называемое сезонным аффективным расстройством (SAD), может объяснить, почему люди чувствуют себя подавленными, раздражительными и вялыми в зимние месяцы. Для некоторых это состояние может быть серьезным и изнурительным. Однако, несмотря на то, что SAD является признанной формой клинической депрессии, эксперты по-прежнему не знают, что вызывает это состояние, а некоторые даже утверждают, что его не существует. Но исследование, проведенное Лэнсом Уоркманом, приглашенным профессором психологии Университета Южного Уэльса, показало, что цвет глаз может быть одним из факторов, определяющих самочувствие человека в зимний период, пишет ScienceAlert.

Существует много теорий, что же вызывает подобное состояние. Некоторые теории, такие как гипотеза широты, предполагают, что SAD вызывается уменьшением воздействия солнечного света зимой. Это говорит о том, что SAD должно быть более распространено в странах, которые находятся дальше от экватора (таких, как Исландия). Однако ряд исследований не смогли подтвердить эту теорию.

Еще одна теория предполагает, что депрессия случается, когда наш циркадный ритм нарушается, когда дни становятся короче. Другие теории предполагают, что это происходит из-за дисбаланса серотонина и мелатонина в организме. Серотонин заставляет нас чувствовать себя энергичными, в то время как высвобождение мелатонина заставляет нас чувствовать сонливость. Все эти исследования противоречивы, а в некоторых случаях и абсолютно недостоверны. Но поскольку депрессивное состояние, вероятно, обусловлено сочетанием многих биологических и физиологических факторов, работающих вместе, эти различные объяснения причин возникновения SAD вполне могут быть взаимосвязаны.

Тем не менее, согласно исследованию профессора Уоркмана цвет глаз человека может напрямую влиять на то, насколько он восприимчив к зимней депрессии. Группа профессора обнаружила, что люди со светлыми или голубыми глазами набрали значительно меньше баллов в вопроснике по оценке сезонной картины состояния, чем люди с темными или карими глазами. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что карие или темноглазые люди были значительно более подавленными, чем люди с голубыми глазами. Причина, по которой цвет глаз может сделать некоторых людей более восприимчивыми к депрессии или изменениям настроения, может быть из-за количества света, которое могут обрабатывать глаза человека.

Сетчатка, часть глазного яблока, содержит клетки чувствительные к свету. Когда свет попадает в глаз, эти клетки провоцируют нервные импульсы, которые формируют визуальный образ в нашем мозгу. Глаза с более светлым пигментом (голубые или серые глаза) более чувствительны к свету. Это означает, что им не нужно поглощать столько света, сколько карим или темным глазам, прежде чем информация достигнет клеток сетчатки. Таким образом, люди с более светлыми глазами вырабатывают меньше мелатонина осенью и зимой. Этот механизм может обеспечить светлоглазых людей некоторой устойчивостью к сезонным аффективным расстройством.

Цвет глаз, конечно, не единственный фактор. Люди, которые проводят слишком много времени в помещении, также более восприимчивы как к зимней хандре, так и к полномасштабной депрессии. К счастью для тех, у кого обнаружилось это состояние, простой выход на улицу для регулярной прогулки, особенно в периоды, когда солнечно, поможет его улучшить и поднять настроение.

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