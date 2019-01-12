Ученые назвали основные симптомы рака

12.01.2019 11:08



Согласно данным ученых из лондонского онкологического центра Макмиллан, каждый человек может заподозрить у себя наличие рака. Так, специалисты настоятельно советуют обратиться к врачам и пройти диагностику тем, кто обнаружил у себя изменения в работе мочевого пузыря или кишечника, кровотечение, причину которого невозможно объяснить, уплотнение в любой части тела, особенно в области груди, тяжелый кашель и трудности, возникающие при глотании или раны, которые очень долго не заживают. Также, ученые советуют обратить особое внимание на изменение цвета и размера родинок.

Вместе с тем, специалисты предостерегают от паники, ведь подобные симптомы могут и не указывать на наличие у человека онкологического заболевания. Точно определить наличие опасных изменений может только своевременная диагностика, которая поможет не только предотвратить опасное заболевание, но и вылечить его на ранней стадии, пишет Российская газета.