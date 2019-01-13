Чиновница проведет генеральную уборку в больнице

13.01.2019 10:54



Марина Чекунова, которая занимает пост врио первого заместителя губернатора Владимирской области, проведет генеральную уборку в струнинской поликлинике. В мероприятии примут участие волонтеры, персонал больницы и работники Департамента здравоохранения области. Ранее, на официальном сайте областной администрации разместили видеозапись разговора чиновницы с персоналом городской больницы Струнина, во время которого Чекунова посоветовала сотрудникам медицинского учреждения самим вымыть полы, пишет ТАСС.