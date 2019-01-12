Пострадавший из-за взрыва газа жилой дом в Магнитогорске разделят на два здания

12.01.2019 10:30



Как сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков эксперты приняли решение разделить жилой дом, один из подъездов которого рухнул во время взрыва бытового газа, на два отдельных здания. По словам Волкова, конструкция здания это вполне позволяет. Так, специалисты уберут седьмой и восьмой подъезды дома, которые не подлежат восстановлению, в остальных частях дома проведут реконструктивные работы, пишет ТАСС. Тем не менее жители дома не очень довольны таким решением, они начали сбор подписей за полное расселение жилого дома.