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В облаках Венеры обнаружен гигантский узор

12.01.2019 12:05
В облаках Венеры обнаружен гигантский узор

Венеру часто называют близнецом Земли в свете их сопоставимых размеров и силы тяжести, но атмосфера на Венере совершенно другая. Венера вращается в противоположную сторону к Земле, и гораздо более медленно (около одного оборота в течение 243 земных дней). Это означает, что на высоте около 60 км над поверхностью Венеры быстрый восточный ветер кружит вокруг планеты примерно за 4 земных дня со скоростью 360 км/ч. Это чудо известно как атмосферная суперотация, пишет TechExplorist.

Небо Венеры полностью защищено густыми облаками серной кислоты, которые расположены на высоте 45-70 км, что затрудняет наблюдение поверхности планеты с помощью земных телескопов и орбитальных аппаратов, вращающихся вокруг Венеры. Температуры поверхности планеты достигают порядка 460°С. Из-за этих условий до сих пор существуют многочисленные вопросы, касающиеся атмосферных явлений Венеры, так как вхождение зондов в такую горячую атмосферу сильно затруднено.

Чтобы понять тайну климата Венеры японский космический аппарат Акацуки начал свой облет Венеры в декабре 2015 года. Одним из приборов наблюдения Акацуки является инфракрасная камера IR2. Эта камера может уловить подробную морфологию нижних уровней облаков, примерно в 50 км от поверхности. Оптические и ультрафиолетовые лучи сдерживаются верхними слоями облаков, однако, благодаря инфракрасной технологии, динамические структуры нижних облаков постепенно раскрываются перед учеными.

Перед началом миссии Акацуки исследовательская группа создала программу под названием AFES-Venus для моделирования репродукций атмосферы Венеры. В этом исследовании рассматривалась точечная наблюдательная информация нижних облачных уровней Венеры, полученная камерой IR2 с моделированием высокого разрешения из программы AFES-Venus. Так, камера IR2 смогла обнаружить в нижние слоях облаков Венеры практически симметричные гигантские полосы над северным и южным полушариями. Каждая такая полоса имеет ширину много километров и простирается от угла до угла примерно на 10 000 километров. Это явление группа назвала структурой полосы планетарного масштаба.

Эта полосчатая структура никогда не была замечена на Земле и может быть замечательной в своем роде для Венеры. Это открытие подняло исследование атмосферы Венеры в другое измерение, в котором возможно обсуждение детальной трехмерной структуры Венеры. На следующем этапе, в сотрудничестве с Акацуки и AFES-Venus, предстоит разгадать загадку атмосферы Венеры, скрытой в густом валу серной кислоты.

Исследование опубликовано в журнале Nature Science.

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