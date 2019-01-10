Ученые обнаружили старейший свет во Вселенной

10.01.2019 23:33



Изучая далекий квазар, ученые столкнулись с одним из старейших источников света во Вселенной. Благодаря мощному телескопу на Земле и Галактике, действующей как гравитационная линза, ученые смогли наблюдать квазар, несмотря на его расстояние в 12,8 млрд световых лет от Земли, пишет Popular Mechanics.

Квазары - чрезвычайно яркие объекты в космосе, возможно, самые яркие объекты во Вселенной. Они лежат в центре далеких галактик и питаются материей, коллапсирующей вокруг черных дыр. Трудно понять их энергию - они могут испускать в тысячи раз больше энергии, чем весь Млечный Путь. Ни один из них не находится где-либо близко к Земле, они, кажется, существуют только в отдаленных местах Вселенной. Изучение света от квазара позволило ученым увидеть его экстремальный возраст.

"Если бы не этот импровизированный космический телескоп, свет квазара проявился бы примерно в 50 раз тусклее", - говорит Сяохуэй Фан из Университета Аризоны, который возглавлял исследование. "Это открытие демонстрирует, что подобные квазары действительно существуют, несмотря на то, что мы искали более 20 лет и не нашли других, настолько старых".

Луч света был датирован периодом, известным как эпоха реионизации (ЭОР), которую некоторые ученые называют "одной из наименее понятных эпох в эволюции Вселенной". Во время ЭОРа, который произошел примерно через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва, преимущественно нейтральные газы Вселенной внезапно ионизировались. Именно ионизация привела к образованию первых звезд, а затем и первых галактик. Любые остатки ЭОРа ценны для изучения Вселенной в ее первые дни.

"Это один из первых источников, который засиял, когда Вселенная вышла из космического средневековья", - говорит Цзиньи Ян из Университета Аризоны. "До этого не было ни звезд, ни квазаров, ни галактик, пока подобные объекты не появились, как свечи в темноте".

Интенсивность квазара, известного ученым как J0439+1634, предполагает, что черная дыра, которую он окружает, примерно в 700 млн раз больше Солнца нашей Солнечной системы. Ученые подсчитали, что JO439 светит с яркостью около 600 трлн солнц. К счастью, галактика, действующая как объектив, была необычно тусклой, что позволило ученым получить более четкий контраст.

"Если бы эта галактика была намного ярче, мы не смогли бы отличить ее от квазара", - говорит Фан. "Мы не ожидаем найти много квазаров ярче, чем этот, во всей наблюдаемой Вселенной."

С таким ярким квазаром ученые жаждут дальнейших исследований. Есть планы, что телескоп ALMA, базирующийся в Чили, будет искать в пределах 150 световых лет от квазара дальнейшие ключи к годам становления Вселенной. Если и когда космический телескоп Джеймса Уэбба запустится, J0439 станет идеальной мишенью.