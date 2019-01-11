Македонию все-таки переименуют

11.01.2019 23:19



Спикер Парламента Македонии Талат Джафери сообщил, что депутаты собрания приняли все четыре поправки в Конституцию Македонии, необходимые для переименования страны. Это необходимо для того, чтобы Македония могла войти в состав Европейского союза. Ранее, на переименовании Македонии настаивала Греция, которая отказывалась согласовать принятие Македонии в ЕС без ее переименования. Теперь, Македония будет официально называться Республика Северная Македония, пишет РИА Новости.