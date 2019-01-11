Стали известны имена претендентов на "Евровидение-2019" от России

11.01.2019 22:57



Стали известны имена певцов, которые могут представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле в мае. В этом году не будет проходить открытого просмотра кандидатов, как это было в предыдущие годы. Того кто будет представлять Россию на конкурсе выберет жюри. Так, одним из главных претендентов, кто может отправиться на Евровидение, стал Филипп Киркоров. Также, в список претендентов вошли Сергей Лазарев, Егор Крид, Елена Темникова, Ольга Бузова, Александр Панайотов и певица Manizha, пишет Super. Имя того, кто представит Россию на "Евровидении-2019" назовет телеканал "Россия 1" в середине января.