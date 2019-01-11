Александр Логинов ответил Фуркаду на его критику

11.01.2019 22:17



Российский биатлонист Александр Логинов, который завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира 2018/2019, ответил французскому спортсмену Мартену Фуркаду на критические замечания в свой адрес. Так, Логинов заявил, что хотел бы лично встретиться с французом, поговорить и обсудить все имеющиеся вопросы, пишет газета Известия. Ранее, биатлонист из Франции Мартен Фуркад назвал победу Логинова в спринте позором.