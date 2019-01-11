Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира

11.01.2019 21:32



Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира 2018/2019 в немецком Оберхофе. Его победу прокомментировал французский спортсмен Мартен Фуркад. Так, Фуркад назвал позором победу Логинова. По его словам, принять разрешение россиянину участвовать в соревнованиях он может, но уважать человека, который принимал допинг и никогда за это не извинялся он не может. Тем не менее, Фуркад признал, что в этой гонке Александр Логинов выглядел сильнее, чем раньше, пишет Лента.ру. Сам француз занял в спринте седьмое место.