Похищенный в Москве мужчина проходит по делу об убийстве Вороненкова

11.01.2019 20:57



Человек, похищенных 10 января возле кафе "Базилик" на проспекте Мира в Москве, это Юрии Василенко, который проходит по уголовному делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Так, согласно данным правоохранительных органов. Василенко объявлен Украиной в международный розыск по обвинению в соучастии убийства Вороненкова, пишет РБК. Следственный комитете России возбудил уголовное дело по факту похищения мужчины.