МИД России назвал главное условие для заключения мирного договора с Японией

11.01.2019 20:17



В сообщении Министерства иностранных дел РФ, которое было размещено на официальном сайте ведомства, названо главное условие заключения мирного соглашения между Россией и Японией. Так, согласно информации МИД РФ, мирный договор будет заключен только в том случае, если японская сторона полностью признает итоги Второй мировой войны, что подразумевает под собой и признание Японией суверенитета России над спорными Курильскими островами, пишет РБК. Данное заявление опубликовано в преддверии встречи глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, на которой планируется начать обсуждение мирного договора между странами.