Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров

11.01.2019 19:48



Юрий Чайка, занимающий пост Генерального прокурора России, выдвинул предложение о повышении заработной платы отечественным прокурорам, сообщает «Lenta.ru». С данным вопросом генпрокурор обратился к Дмитрию Медведеву, обосновав свою просьбу общемировой практикой, в которой зарплаты судей и работников прокурорского уровня почти полностью равны. В случае одобрения вышеназванной просьбы, зарплаты прокуроров повысятся практически в 3 раза, а их средние показатели приблизятся к отметке в 170 тыс. рублей. Кроме того, Юрий Чайка выразил свое недовольствие Следственным комитетом России, чьи работники требуют повышения зарплат до уровня прокуратуры.