Россия нацелена на расширение сотрудничества с Белоруссией

11.01.2019 18:54



Согласно заявлению Марии Захаровой, которая является официальным представителем МИД России, Кремль считает Минск своим стратегическим союзником, а процессы, направленные на расширение всех аспектов взаимоотношений между Россией и Белоруссией, нерушимы и будут продолжены, сообщают «Вести». Подобное заявление явилось ответом на слова президента Белоруссии, который сообщил, что если Россия не компенсирует Белоруссии потери от налогового манёвра в нефтяной отрасли и не удастся достигнуть решения, которое устроит каждую из сторон, то Кремль потеряет своего союзника на Западе.