Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

11.01.2019 17:55



Третья авиационная полоса в аэропорту «Шереметьево», находящаяся на стадии строительства, не сможет работать «в полную силу» из-за близко расположенных к ней жилых домов, сообщает «Lenta.ru». Данные выводы были сделаны на основании пояснительной записки под авторством Минтранса, которая сопровождала законопроект о приаэродромных территориях. Факт наличия жилых построек в непосредственной близости от взлетной полосы несет в себе ряд технических сложностей: невозможность расширить техническую инфраструктуру, а также ограничение количества полетов в ночное время. Стоимость строительства полосы была оценена в 55,7 млрд рублей, без учета выкупа необходимых земель.