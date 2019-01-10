Назван худший год в истории человечества

10.01.2019 02:18



По мнению ученых, самым неудачным стал 536 год н.э.

«Это было начало одного из худших периодов жизни», - сообщил один из археологов Гарвардского университета, историк Средневековья Майкл Маккормик.

Статья с результатами исследования ученых, посвященная данному периоду, представлена на страницах издания Antiquity.

536 год был 10-м годом правления византийского императора Юстиниана Великого. В этот период не происходило ничего особенного помимо локальных вооруженных столкновений. Никаких эпидемий пока, еще не было, никаких необычно крупных геноцидов.

Но что-то странное происходило в небе: появился таинственный, пыльный туман, блокирующий солнечный свет. В итоге произошло резкое снижение температуры, что спровоцировало годы всемирного хаоса - засухи, неурожая, голода и выпадение летом снега в Китае.

«И в этом году произошло самое страшное предзнаменование», - писал византийский историк Прокопий. «Потому что солнце излучало свет без яркости, как луна, в течение всего года».

И это было только начало. Следующее десятилетие будет самым холодным за 2300 лет.

Ученые считают, что причиной всему стали катастрофические извержения вулканов. Детальный анализ ледяного ядра ледника Colle Gnifetti (расположен на границе между Швейцарией и Италией) позволил получить новую информацию о столетнем хаосе, в котором оказалось человечество.

Ледяные керны являются потрясающим археологическим ресурсом, поскольку постоянные ледяные отложения накапливаются постепенно в результате ежегодного снегопада. Это означает, что можно обнаружить ледяной покров за любой определенный год и посмотреть, что происходило в атмосфере в тот период.

В 536 году н.э. вулканический пепел был смешан со слоем льда, что указывает на то, что произошло большое вулканическое событие. Гляциолог Пол Маевски из Университета штата Мэн предположил, что пепел, скорее всего, пришел из вулкана Северной Америки или Исландии. Виновниками катострофы могли стать мощнейшие вулканы, расположенные там. В ледяных кернах Гренландии и Антарктики были обнаружены вторые извержения в 540 г. н.э., которые продлили страдания людей. А в 541 году всю территорию цивилизованного мира того времени охватила Юстинианова чума, которая убила до половины всего населения Восточной Римской империи, что привело к ее краху. По мнению ученых, дела стали приходить в норму только к 640-му году: именно тогда исследователи обнаружили следы свинца во льду. Это означает, что люди начали добывать и плавить серебро из свинцовой руды. Еще один яркий след был замечен в 660 году, затем - в 695-м. Золота стало мало для монет, и серебро оказалось неожиданно востребованным. Началась чеканка серебряных монет.

Серебряная монета C.660 CE. (Т. Абрамсон)

Таким образом, после событий, начавшихся в 536 г. н.э экономика постепенно стала восстанавливаться и на это ушло почти 100 лет, пишет sciencealert.com.