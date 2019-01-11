Нераспроданные новогодние елки передали в Московский зоопарк

11.01.2019 16:24



«Символ» Нового года, который не успели распродать на елочных базарах, был передан в Московский зоопарк, сообщает riafan.ru. Новогодние ели станут лакомствами и игрушками для обитателей зоопарка. Директор зоопарка рассказала, что хвойные деревья любят многие животные, они являются хорошей добавкой к ежедневной пище. Хвою потребляют в пищу такие животные как слоны, медведи, козлы, а «большие» кошки любят поточить о деревья свои когти.