ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

11.01.2019 14:18



Желающим получить водительское удостоверение теперь придется сдавать единый экзамен по вождению, который не предусматривает разделения на «площадку» и «город», сообщает Газета.RU. Проверка практических знаний и умений будущего водителя начнется с закрытой площадки, вдали от жилых застроек. Также новшеством будет и отсутствие инструктора автошколы в салоне автомобиля. Инициатором введения новых правил течения экзамена стала Госавтоинспекция.