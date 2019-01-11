Зачем в России стали продавать упаковки с девятью яйцами

11.01.2019 14:00



Ситуацию с появлением на российских прилавках новой упаковки прокомментировал представитель удмуртской птицефабрики «Вараксино», которая начала продажу «нетрадиционных упаковок». Как заявил в разговоре с РИА Новости представитель компании, новая упаковка – это новый маркетинговый ход перед новогодними праздниками. Вместе с этим, как заявили на птицефабрике, продолжается выпуск и классических упаковок по десять и двадцать штук.