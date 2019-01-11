Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

11 ЯНВ, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,1282

Зачем в России стали продавать упаковки с девятью яйцами

11.01.2019 14:00
Зачем в России стали продавать упаковки с девятью яйцами

Ситуацию с появлением на российских прилавках новой упаковки прокомментировал представитель удмуртской птицефабрики «Вараксино», которая начала продажу «нетрадиционных упаковок». Как заявил в разговоре с РИА Новости представитель компании, новая упаковка – это новый маркетинговый ход перед новогодними праздниками. Вместе с этим, как заявили на птицефабрике, продолжается выпуск и классических упаковок по десять и двадцать штук.

В России можно будет сбивать гражданские самолеты
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

Новости СМИ

Новости дня

15:06 Все карты "Тройка" в виде наклеек раскуплены пассажирами Все карты "Тройка" в виде наклеек раскуплены пассажирами
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
14:18 ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
13:30 В России можно будет сбивать гражданские самолеты В России можно будет сбивать гражданские самолеты
13:00 Сергей Лавров 14 января проведет встречу с главой МИД Японии Сергей Лавров 14 января проведет встречу с главой МИД Японии
12:22 Петр Порошенко считает, что Украина смогла выйти из «зоны риска» Петр Порошенко считает, что Украина смогла выйти из «зоны риска»
11:56 Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:37 Названа последняя воля Криса Кельми Названа последняя воля Криса Кельми

Узнай, страна!

14:18 В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей В Нижегородской области фермеры впервые начали разводить благородных оленей
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
13:57 В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины В Новосибирской области представили проект центра клеточной иммунотерапии и регенеративной медицины
10:59 В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter