Высота орбиты МКС будет увеличена почти на два километра

11.01.2019 11:12



Высоту орбиты МКС планируется поднять почти на два километра, о чем в разговоре с РИА Новости сообщил собеседник из отрасли. По словам источника, маневр планируется провести через неделю, используя двигатели российского грузового корабля «Прогресс МС-10», которые будут пристыкованы к модулю «Звезда» МКС. Говоря о технических аспектах, собеседник агентства рассказал, что двигатели будут работать 500 секунд. В итоге высота орбиты будет увеличена на 1,8 км.