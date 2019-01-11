Немцы испытывают неприязнь к туристам из России и Великобритании

11.01.2019 09:25



Любопытное исследование провели в Германии, посвященное отношению местных жителей к туристам из других стран. Результаты опроса показали: порядка половины немцев раздражены поведением туристов из России и Великобритании, передает Газета.ру со ссылкой на Die Welt. Так, 60% опрошенных заявили, что граждане РФ сильно шумят, а 56% опрошенных упомянули о большой тяге россиян к алкогольным напиткам. Кроме этого, 38% заявили о грубости россиян, а 24% раздражены вызывающей тягой наших соотечественников к селфи.

Что касается британцев, то немцев, прежде всего, раздражает их «неумеренное пристрастие к алкоголю» и некрасивая манера занимать пляжные лежаки.