Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,2105

11 ЯНВ, 12:07 МСК
USD (ЦБ)    66,9167
EUR (ЦБ)    77,2105

Немцы испытывают неприязнь к туристам из России и Великобритании

11.01.2019 09:25
Немцы испытывают неприязнь к туристам из России и Великобритании

Любопытное исследование провели в Германии, посвященное отношению местных жителей к туристам из других стран. Результаты опроса показали: порядка половины немцев раздражены поведением туристов из России и Великобритании, передает Газета.ру со ссылкой на Die Welt. Так, 60% опрошенных заявили, что граждане РФ сильно шумят, а 56% опрошенных упомянули о большой тяге россиян к алкогольным напиткам. Кроме этого, 38% заявили о грубости россиян, а 24% раздражены вызывающей тягой наших соотечественников к селфи.

Что касается британцев, то немцев, прежде всего, раздражает их «неумеренное пристрастие к алкоголю» и некрасивая манера занимать пляжные лежаки.

На Украине в два раза сократилась пенсия
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Узнай, страна

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога

В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов

В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов

Новости СМИ

Новости дня

11:56 Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой Дональд Трамп нашел деньги на стену с Мексикой
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
11:37 Названа последняя воля Криса Кельми Названа последняя воля Криса Кельми
11:12 Высота орбиты МКС будет увеличена почти на два километра Высота орбиты МКС будет увеличена почти на два километра
10:29 После развода жена Джеффа Безоса получит половину состояния После развода жена Джеффа Безоса получит половину состояния
09:51 Скончалась актриса Верна Блум Скончалась актриса Верна Блум
09:02 Дональд Трамп настаивает на своем праве ввести режим ЧП в США Дональд Трамп настаивает на своем праве ввести режим ЧП в США
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
08:25 На Украине в два раза сократилась пенсия На Украине в два раза сократилась пенсия

Узнай, страна!

10:59 В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов В Волгоградской области заработал современный полигон по приему твердых коммунальных отходов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
10:50 В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога В Курганской области заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»
10 ЯНВ, 16:50 В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов В Краснодарском крае на новогодних каникулах-2019 приняли более 670 тысяч туристов
10 ЯНВ, 14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter