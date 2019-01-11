Скончалась актриса Верна Блум

11.01.2019 09:51



В Бар-Харборе (штат Мэн, США) ушла из жизни 80-летняя актриса Верна Блум, передает Газета.ру со ссылкой на Variety. Информация об этом поступила от семьи актрисы. Как сообщается, американская артистка в течение продолжительного времени страдала от деменции.

Блум знают как исполнительницу одной из ролей в вестерне «Бродяга высокогорных равнин» (Клинт Иствуд). Кроме этого, в ее биографии съемки в таких фильмах как «Холодным взором», «Контракт на Черри-стрит» и так далее. Последняя роль Верны Блум – драма «Последнее искушение Христа».