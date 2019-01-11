Дональд Трамп настаивает на своем праве ввести режим ЧП в США

11.01.2019 09:02



Глава США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что у Белого дома есть полномочия ввести в стране режим ЧП, передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News. Выступая по телевидению, он подчеркнул, что в этом плане закон «100% на его стороне». И, если с конгрессом не будет «заключена сделка», то он, вероятно введет в США режим ЧП. Соответствующее решение он планирует принять в ближайшее время.