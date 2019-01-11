На Украине в два раза сократилась пенсия

11.01.2019 08:25



За пятилетний срок на Украине произошло сокращение минимального размера пенсий и прожиточного минимума больше, чем в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Кроме этого, стоит учитывать и тот факт, что в стране продолжают расти коммунальные тарифы и стоимость продуктов.

Если говорить о пенсии более подробно, то размер выплаты по возрасту стал меньше в 2,2 раза, и в данный момент составляет сумму в 53,2 доллара (1497 гривен, примерно 3541 рубля). Для сравнения: пять лет назад этот показатель был на уровне 118,8 доллара (3359 гривен, 8947 рублей).