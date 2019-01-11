В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук

11.01.2019 05:38



В российских магазинах стали продавать яйца по девяткам. Так, покупатели заметили новую упаковку продукта, в которой яйца упакованы по три в ряд в три ряда. Впервые, снимок новой тары опубликовали в социальной сети Pikabu, пишет Российская газета. Новинка вызвала много негативных отзывов. Пользователи настаивали, что производители товара должны писать на упаковке стоимость одного яйца, потому, что выбирая товар в магазине сложно разобраться, в какой таре выгоднее приобретать продукт.