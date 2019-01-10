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В России ужесточат наказание за продажу поддельных лекарств в интернете

10.01.2019 23:06
В России ужесточат наказание за продажу поддельных лекарств в интернете

В России ужесточат уголовное и административное наказание за продажу в интернете поддельных лекарств. Соответствующие законопроекты приняла Государственная дума РФ в первом чтении. Теперь, за продажу поддельных лекарств через интернет и СМИ, будет действовать уголовное наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей. В том случае, если из-за подделок погибло два и более человек - от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей. Административное наказание будет предусматривать штрафы для физических лиц до 200 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 5 млн рублей. Также может быть применено приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет РБК.

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