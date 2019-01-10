Диковинный НЛО зафиксирован над Канзасом

10.01.2019 23:48



В штате Канзас очевидец запечатлел необычный НЛО в форме похожую на дирижабль, но имевшего скорость лайнера. Мужчина заметил в небе светящийся объект, гуляя по городскому парку.

«Я был на прогулке в местном парке, когда заметил странный свет в небе, движущийся надо мной», – сообщил наблюдатель.

НЛО был зафиксирован на камеру в августе 2016 года.

Увеличенный кадр из видео свидетеля.

Очевидец также заметил, что после того, как первый объект исчез из поля зрения, появились два других НЛО, движущихся в том же направлении. Однако, по словам американца, объекты находились слишком далеко, чтобы запечатлеть на камеру.

По словам уфологов, штат Канзас регулярно посещают инопланетные гости. Так накануне в СМИ появилась информация об автомобилисте, который сообщил о наблюдении в Хесстоне НЛО в форме треугольника. Но не надо исключать того, что данный инцидент может иметь вполне земное объяснение.