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Астрономы обнаружили таинственный повторяющийся радиосигнал в открытом космосе

10.01.2019 07:36
Астрономы обнаружили таинственный повторяющийся радиосигнал в открытом космосе

За прошедшие годы астрономы обнаружили десятки "быстрых радиовсплесков" (FRB) - таинственных радиосигналов, которые исходят из неизвестной части космоса. Но только во второй раз исследователи нашли один единственный, который повторяется, что, возможно, может помочь узнать тайну возникновения этих таинственных сигналов, пишет CBS News.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, повторяющийся FRB был принят группой канадских астрономов из Университета Макгилла. Это был один из 13 новых FRB, обнаруженных командой в течение трех недель летом 2018 года.

Астрономы находят FRB с 2002 года, но десятки открытий пролили мало света на то, что представляют собой эти сигналы или где они возникают. Сигналы проходят миллиарды световых лет через космос, но длятся лишь долю секунды, что затрудняет их изучение. Многие теории, пытающиеся объяснить происхождение данных сигналов, были отклонены, как несостоятельные. В одной такой теории профессор Гарвардского университета предположил, что сигналы могут быть признаками инопланетной жизни. И, до сих пор, был найден только один повторяющийся FRB (FRB 112102). Канадские астрономы говорят, что нашли второй повторяющийся сигнал, отличный от первого. Новый сигнал известен как FRB 180814.J0422+73.

"Они находятся в совершенно разных частях неба и, по крайней мере, на расстоянии миллиарда парсек друг от друга," - сказал Шрихарш Тендулкар, один из членов команды Университета Макгилла.

В то время как FRB 112102 повторился один раз, этот новый сигнал повторился шесть раз, говорится в исследовании. Он также был более чем в два раза ближе к Земле, чем предыдущий ретранслятор, появившись на расстоянии около 1,5 млрд световых лет.

Открытие является признаком того, что может быть еще больше повторяющихся FRB, ожидающих, чтобы их нашли, и, возможно, это даже поможет найти ответ на тайну их источника.

"С большим количеством повторных сигналов и большим количеством источников, доступных для изучения, мы сможем понять эти космические головоломки — откуда они и что их вызывает," - сказала в своем заявлении Ингрид Лестерс, профессор Университета Британской Колумбии, которая сотрудничала с канадскими исследователями.

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