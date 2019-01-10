Лукашенко пригрозил России потерей единственного союзника

10.01.2019 20:22



Россия может потерять своего единственного союзника на Западе. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это может произойти в том случае, если российская сторона не захочет компенсировать те потери, которая понесет Белоруссия из-за налогового маневра, проведенного в России. Вместе с тем, Лукашенко подчеркнул, что отсутствие компенсации не станет серьезной проблемой для страны, так как для Белоруссии не представляет проблемы заработать те $400 млн, которые страна может потерять в следующем году из-за налогового маневра России, пишет РИА Новости.