Повторные переговоры Путина и Лукашенко длились 3,5 часа

29.12.2018 20:27



Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко длились более 3 часов. Это уже вторые переговоры лидеров, состоявшиеся на этой неделе. Встреча проходила за закрытыми дверями и после нее не было традиционной пресс-конференции глав государств, о чем ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также, не сообщалось об итогах состоявшихся переговоров, пишет РБК.