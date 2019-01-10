Студенты смогут получить две отсрочки от армии

10.01.2019 16:51



В первом чтении Депутатами Госдумы был принят законопроект по получению отсрочки от армии студентами, достигшими призывного возраста, сообщают Вести.ru. На данный момент молодые люди, которые достигли совершеннолетия еще в школьные годы, и получившие отсрочку при поступлении в учебные заведения на бакалавриат, не могут получить повторную отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре. Тем самым законопроект позволит получить непрерывное образование в высших учебных заведениях. Также это касается и юношей, которые получают среднее профессиональное образование.