10.01.2019 13:38



Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома. Как передает РИА Новости, санитарные правила соответствующего содержания были разработаны экспертами Роспотребнадзора. Документ уже обнародован на официальном ресурсе нормативно-правовых актов.

Согласно новым нормам, учащимся школ могут запретить блюда, которые были приготовлены дома. Кроме этого, речь идет о запрете относительно блюд, которые были приготовлены из «домашних продуктов».