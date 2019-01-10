Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии

10.01.2019 13:02



В России увеличили возрастную надбавку к пенсии, передает «РГ» со ссылкой на сообщение ПФР. Сумма надбавки, которая будет выплачиваться после 80 лет, будет составлять 5 334 рублей. Как уточняется, перерасчет доплаты будет происходить в автоматическом режиме.

Речь идет о страховой пенсии по старости, которая не затрагивает лиц, получающих социальную пенсию, а также выплаты по потере кормильца и пенсию по инвалидности I группы.