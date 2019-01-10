Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель

10.01.2019 12:09



Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова высказала свое мнение по поводу решения, которое принял известный биатлонист Антон Шипулин. Напомним, что российский спортсмен решил объявить об окончании своей спортивной карьеры.

Как передает издание «Спорт день за днем», спортсменка считает, что в дальнейшем Шипулин выберет другое направление деятельности, посвятив себя политической карьере, даже несмотря на то, что у биатлониста «нет для этого способностей».

Вместе с этим Резцова считает, что Антон Шипулин предал спортсменов, которые не попали на Олимпийские игры. И в этом была его ошибка. «Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — заключила Резцова.