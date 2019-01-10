Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ЯНВ, 14:27 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

10 ЯНВ, 14:27 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель

10.01.2019 12:09
Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова высказала свое мнение по поводу решения, которое принял известный биатлонист Антон Шипулин. Напомним, что российский спортсмен решил объявить об окончании своей спортивной карьеры.

Как передает издание «Спорт день за днем», спортсменка считает, что в дальнейшем Шипулин выберет другое направление деятельности, посвятив себя политической карьере, даже несмотря на то, что у биатлониста «нет для этого способностей».

Вместе с этим Резцова считает, что Антон Шипулин предал спортсменов, которые не попали на Олимпийские игры. И в этом была его ошибка. «Шипулин не стал биться за них, за себя, за правду. Надо было найти юриста и доказывать свою правоту. Антон отказался от борьбы», — заключила Резцова.

Британцы подозревают, что Кейт Миддлтон снова беременна
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 4

Узнай, страна

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

Новости СМИ

Новости дня

14:20 Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:38 Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома
13:02 Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии
12:34 Развод: глава Amazon изменил жене Развод: глава Amazon изменил жене
11:34 В Китае прошли испытания ЗРК С-400 В Китае прошли испытания ЗРК С-400
11:05 В ЦАР может появиться российская база В ЦАР может появиться российская база
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:30 В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс

Узнай, страна!

14:22 На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
14:06 В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы
09 ЯНВ, 19:31 В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования
09 ЯНВ, 15:54 Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично" Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter