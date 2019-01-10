Британцы подозревают, что Кейт Миддлтон снова беременна

10.01.2019 10:05



Жители Британии считают, что герцогиня Кембриджская Кэтрин снова беременна, передает Газета.ру со ссылкой на статью Daily Mirror. Как пишет издание, об этом свидетельствуют и букмекерские ставки о том, что вероятность четвертой беременности составляет 2/1. Многим британцам этого факта хватило, чтобы поверить в еще одного ребенка Кейт и Уильяма. Который, в случае своего рождения, будет шестым в очереди на престол.