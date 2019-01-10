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Рогозин готов принять главу НАСА в России

10.01.2019 08:24
Рогозин готов принять главу НАСА в России

Даже несмотря на отмену приглашения в США, Дмитрий Рогозин выразил готовность лично пригласить главу НАСА Джима Брайдестайна в Россию. Об этом глава «Роскосмоса» заявил в беседе с РБК. Он отметил, что теперь сторонам нужно обсудить, «как жить дальше».

Также Рогозин сообщил о возможных потенциальных заказчиках из США, с которыми «встретиться в Вашингтоне уже не придется». Для них будет создана специальная презентация и озвучены «интересные условия» для дальнейшей работы.

Что касается эпизода с приглашением, то, по словам Рогозина, это оказалось «какой-то чудесной «Санта-Барбарой».

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