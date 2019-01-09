США пообещали, что не будут размещать войска на Курилах, если они будут переданы Японии

09.01.2019 13:18



Штаты не планируют размещать свои войска в Южных Курилах, если они будут переданы японской стороне. Как передает ТАСС, с таким заявлением во время пресс-конференции, которая прошла в Токио, выступил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», - отметил он.

Напомним также, что первого января премьер Японии Синдзо Абэ в телеинтервью заверил, что американские ВС, развернутые в стране, необходимы для обеспечения мира на территории Дальнего Востока. Также, по его словам, они не представляют никаких враждебных настроений для российской стороны. Абэ также отметил, что об этом он сообщил и главе России Владимиру Путину.