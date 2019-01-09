США пообещали, что не будут размещать войска на Курилах, если они будут переданы Японии
Штаты не планируют размещать свои войска в Южных Курилах, если они будут переданы японской стороне. Как передает ТАСС, с таким заявлением во время пресс-конференции, которая прошла в Токио, выступил командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.
«На данном этапе у США нет планов размещать там войска», - отметил он.
Напомним также, что первого января премьер Японии Синдзо Абэ в телеинтервью заверил, что американские ВС, развернутые в стране, необходимы для обеспечения мира на территории Дальнего Востока. Также, по его словам, они не представляют никаких враждебных настроений для российской стороны. Абэ также отметил, что об этом он сообщил и главе России Владимиру Путину.
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на фото остров Янкича, на него не претендует Япония!
Америкосам веры нет Японцам тоже ..Курилы НАШИ !!! а что касается заявления Японского премьера что американские ВС, развернутые в стране, необходимы для обеспечения мира на территории Дальнего Востока. Также, по его словам, они не представляют никаких враждебных настроений для российской стороны.+++ а для кого они тогда представляют угрозу ..а если не для кого то нах они там нужны ...сейчас не те времена когда Миша чертом меченый за медальку сената СССР развалил а Ельцин со своим запоем визит в Норвегию проспал и по пьяне Дальневосточные промыслы рыбы аж на 50км к границе России приблизил ..