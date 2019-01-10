Мутко рассказал о компенсациях пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске

10.01.2019 07:09



Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму компенсации, которую получат жители Магнитогорска, оставшиеся без жилья при обрушении одного из подъездов жилого дома. Так, по информации пресс-секретаря Мутко, компенсация будет рассчитываться из расчета 31725 рублей за один квадратный метр общей площади потерянных квартир. Данная компенсация будет выплачена всем, кто потерял свою жилплощадь, а это 101 семья, пишет РИА Новости.